La pregonera Inés Mª Bernardo dona el jamón de fiestas al Centro de Día de Guijuelo

Inés Mª Bernardo, la guijuelense pregonera de las Fiestas patronales de Guijuelo en 2025, ha visitado este lunes el Centro de Día para compartir un gesto solidario con los mayores del municipio.

Bernardo ha donado el jamón que le fue entregado por las fiestas para que los usuarios del centro puedan disfrutarlo. Durante el encuentro, la pregonera quiso reconocer la figura de los mayores en Guijuelo, a quienes describió como "el reflejo del legado que habéis trasmitido a lo largo de los años". Con esta acción, Inés Mª Bernardo busca honrar la contribución de los mayores a la comunidad local.

En el evento también estuvieron presentes Rosa Martín, la responsable del centro, y los propios residentes, quienes mostraron su agradecimiento y quisieron inmortalizar el momento con varias fotografías junto a la pregonera.