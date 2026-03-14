Protección Civil de Guijuelo, nombrado Matancero de Honor en la Matanza de Campillo de Salvatierra

Campillo de Salvatierra ha aprovechado la tradición como hilo conductor para unir a una comunidad. Este sábado, el municipio ha celebrado la sexta edición de su Matanza Tradicional, una jornada marcada por el rito, la gastronomía típica... y un emotivo reconocimiento a quienes velan por la seguridad y la cultura de la zona.

El servicio de Protección Civil de Guijuelo ha sido distinguido con el título de Matancero de Honor. La placa ha sido recogida por Rafa Martínez, quien ha representado a todo el cuerpo de voluntarios.

Asimismo, han compartido el reconocimiento con el torero salmantino Álvaro de la Calle, que también ha recibido esta distinción por su vinculación y defensa de las tradiciones charras.

Protección Civil de Guijuelo, nombrado Matancero de Honor en la Matanza de Campillo de Salvatierra | Ayto Guijuelo

El evento ha contado con un sólido respaldo institucional. Una delegación del Ayuntamiento de Guijuelo, encabezada por el alcalde Roberto Martín y el concejal Jesús Manuel Hernández, se ha desplazado hasta Campillo para acompañar a los vecinos en este día.

Bajo la dirección de un maestro de ceremonias, se han llevado a cabo las tareas de chamuscado y despiece del cerdo, explicando a los asistentes cada paso de esta labor ancestral. Las Águedas de Guijuelo han ejercxido de perfectas anfitrionas: no han faltado perrunillas, aguardiente y embutido para calentar el cuerpo y celebrar el éxito de la jornada.