Ya te puedes apuntar en el Concurso Intergeneracional de Puzzles de Guijuelo

La concejalía de Juventud ha abierto las inscripciones para participar en la edición de 2025 del Concurso de Puzzles Intergeneracional. Entre los premios: menús gastronómicos, una sesión de fotos, excursión, además de un bono para el teatro y camisetas del Guijuelo, entre otros.

Se establecen cuatro categorías:

Parejas: los dos miembros serán mayores de 18 años.

Parejas familiar-juvenil: Un miembro de la pareja será mayor de 18 años y el otro, mayor de 10 años.

Parejas familiar-infantil: Un miembro será mayor de 18 años y el otro, menor de 10 años.

Grupal juvenil: grupo máximo de tres socios de Guijuelo Joven, hasta 17 años.

Como máximo participarán cuarenta parejas con un mínimo de cinco por categoría, por lo que si están interesados en participar deben pasarse por el Centro Juvenil de Guijuelo, antes del 22 de noviembre, en horario de 9 a 15h y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes.

Los participantes tendrán el viernes 28 y sábado 29, de las 17 a 00h, para finalizar un puzzle de 500 piezas en categoría familiar juvenil y parejas, mientras que la categoría grupal juvenil y parejas familiar infantil, deberán realizar uno de 300 piezas.

Además de los premios por categorías, también se entregará uno de consolación para los participantes que tarden más tiempo en finalizar su puzzle.

Desde la organización recuerdan que durante todo el año está disponible el servicio de préstamos de puzzles.