La rebaja de la certificación de los jamones ibéricos al 50% en la DO Guijuelo, pendiente de un recurso presentado por Los Pedroches

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aclarado este lunes que el recurso interpuesto por la Denominación de Origen Los Pedroches contra la Denominación de Guijuelo, por modificar su pliego de condiciones y permitir que se certifiquen jamones ibéricos al 50 por ciento, no está resuelto. El Ministerio ha salido al paso tras las declaraciones del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, lamentando la decisión de Agricultura de "desestimar en su totalidad el recurso de alzada presentado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches contra la modificación del pliego de la DOP Guijuelo", que "no es cierta esta afirmación".

Según ha detallado el Gobierno, "la resolución dictada el 24 de octubre de 2025 únicamente deniega la solicitud de suspensión cautelar, mientras se resuelve el recurso presentado por las DOP Los Pedroches, Jabugo y Dehesa de Extremadura de la resolución recurrida --la que aprobó la modificación normal del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo a solicitud de su Consejo Regulador".

Al respecto, han precisado que "la posibilidad de adoptar la suspensión cautelar de un acto administrativo como la resolución recurrida, según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sólo procede cuando su ejecución pude ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación o bien cuando se fundamente en la concurrencia de alguna de las causas de nulidad de pleno derecho de esta ley (art. 47.1) como, por ejemplo, cuando se lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional --como la libertad de expresión, de pensamiento, ideológica, religiosa y de culto, así como el derecho a la vida, la integridad física y moral, y a la libertad y seguridad personal--".

En este caso, han destacado que "lo único que ha hecho el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es pronunciarse sobre la procedencia o no de dictar la suspensión cautelar de la modificación normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Guijuelo". Es decir, han agregado que "esta resolución no predetermina ni se pronuncia sobre la cuestión de fondo del recurso, sino que únicamente decide sobre la no procedencia de suspensión de la resolución recurrida".

Esto supone que el recurso interpuesto sigue su curso. Cabe recordar que el cambio en la certificación de jamones de la DO Guijuelo, admitiendo los que solo tienen un 50 por ciento de ibérico, ha supuesto una auténtica guerra con el resto de las denominaciones de España que siempre han apostado por incrementar la calidad y la excelencia de sus productos, llegando a certificar solo jamones al cien por cien. Guijuelo hasta ahora solo certificaba jamones al 75 por ciento y por tanto consideran que este cambio supondrá una bajada de la exigencia de la calidad y ven un interés puramente económico.