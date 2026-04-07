Retos y juegos centran la programación para los jóvenes en Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo ha desvelado la programación completa de "Guijuelo Joven" para este mes de abril con un programa que incluye diversas actividades que van desde la tecnología y los retos virales hasta la literatura y las manualidades.

La programación se centra en los fines de semana con propuestas como el "Viernes de Reto" o "Baraja Master", un taller para aprender trucos y juegos épicos con cartas españolas. También hay actividades relacionadas con los juegos de mesa como "Modo Gamer" con una batalla centrada en el popular juego de mesa "Lama". El viernes 17 se conmemorará el Día Europeo de la Información Juvenil, una jornada dedicada a resolver dudas de los jóvenes. Para cerrar la semana, el sábado 18 tendrá lugar el "Duelo de parejas", una competición de habilidad y risas.

Del 21 al 22 de abril, el centro celebrará el Día del Libro, fomentando el intercambio y descubrimiento de nuevas lecturas entre los asistentes. La agenda sigue con el reto viral "¿De qué color es?", protagonizado por personajes famosos y el "Diana Challenge", un torneo de puntería para los más competitivos.

Concluirán las celebraciones con el especial Día de la Madre que incluye un taller "Detalles que molan". En estas sesiones, los participantes podrán crear un regalo único y personalizado para celebrar el próximo Día de la Madre.