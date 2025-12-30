Los Reyes Magos reparten ilusión entre los mayores de Guijuelo

Sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, han adelantado su llegada a Guijuelo para cumplir con una de las citas más emotivas de su agenda: la visita a los centros de mayores de la localidad.

Durante la mañana de este martes, la comitiva real ha recorrido las instalaciones del Centro de Día y de la residencia municipal, llevando el espíritu de la Navidad a quienes más sabiduría atesoran en el municipio.

En este recorrido, los Reyes Magos no han estado solos. Han contado con el acompañamiento institucional de una representación del Ayuntamiento de Guijuelo, encabezada por el alcalde, Roberto Martín, y la concejal de Bienestar Social, Yolanda Alonso.

Junto a ellos, también han estado presentes las técnicos del área de Cultura, Mª Jesús Moro y Mercedes Martín, quienes han colaborado en la organización de este encuentro tan especial.

La visita ha permitido que los residentes disfruten de un momento de cercanía y afecto con Sus Majestades, intercambiando palabras de cariño y recibiendo los mejores deseos para el nuevo año.

Para los mayores, este acto supone un reconocimiento a su papel fundamental en la sociedad guijuelense y una oportunidad para revivir la magia de una tradición que han mantenido viva durante décadas.