Roberto Martín, alcalde de Guijuelo, anuncia la periodicidad bianual del Forum del Ibérico

Guijuelo ha sido este jueves, 16 de octubre, el centro de referencia del sector con la celebración del I Fórum del Ibérico en el que han participado productores, investigadores, empresas tecnológicas, representantes institucionales y expertos del ámbito cárnico para analizar los retos y oportunidades que afronta el sector ibérico en materia de innovación, digitalización y expansión internacional.

Roberto Martín, alcalde de Guijuelo ha inaugurado esta primera edición del fórum con un objetivo claro, que se consolide como una cita bienal e imprescindible para todos los actores del sector, además ha indicado lo siguiente: “Este fórum nace con una vocación clara: ser punto de encuentro, de reflexión y de impulso a uno de los sector más emblemáticos y estratégicos de la economía rural. El cerdo ibérico no es sólo producto es cultura, paisaje, identidad y, al mismo tiempo, un motor económico de primer orden”. “Queremos que Guijuelo siga siendo sinónimo de calidad, pero también de vanguardia con una mejora continua de la claridad y la sostenibilidad”.

En la bienvenida también han participado Nina Jareño, directora de Contenidos del Área Alimentaria de Interempresas, Gerardo Cuartero, director territorial en CaixaBank en CyL y Giuseppe Aloisio, director General de Anice. A lo largo de la mañana se han desarrollado ponencias, mesas redondas como ‘Del Secadero al consumidor: claves para vender más y mejor’, ‘Mejora de la productividad a través de trazabilidad, dispositivos IoT y blockchain en el sector primario’, ‘Innovación y tecnología al servicio del sector’, además de ‘Revolución silenciosa: Starters y Clean Label en la nueva generación de curados ibéricos’ en la que han tomado parte empresas guijuelenses.

El Fórum ha ofrecido una visión global sobre cómo las empresas pueden transformar el conocimiento en ventaja competitiva y reforzar su presencia en los mercados exteriores, además los asistentes han podido compartir experiencias y espacios de networking, casos de éxito y estrategias orientadas a mejorar la competitividad del ibérico en un contexto globalizado.