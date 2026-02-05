Roberto Martín: “Sigue habiendo personalidades que quieren ser matanceros y eso es un lujo porque son embajadores de Guijuelo”

Este viernes, el escritor Jorge Díaz, será el encargado de abrir la 40 edición de la Matanza Típica de Guijuelo, fiesta de interés regional y reclamo de famosos, personalidades, periodistas y deportistas. Cuarenta años de historia que han puesto a Guijuelo en el centro de atención del mundo del ibérico mostrando lo el saber que han heredado los guijuelense generación tras generación.

Pregunta.La matanza cumple 40 años, algo que empezó como una reunión de amigos, ... Como alcalde en este momento ¿crece la responsabilidad al ver hasta donde se ha llegado y lo que hay que mantener?

Respuesta.Son 40 años de matanza y lo primero que se me viene a la cabeza es agradecer a Jesús Merino y a Bernardino Rodilla, que fueron los creadores y los impulsores de la matanza que todos recordamos desde la niñez, ese ir a por las chichas, ese ambiente que se generaba en febrero… es una época muy bonita. Para mí representar al Ayuntamiento de Guijuelo en estos 40 años de historia de la matanza es una responsabilidad de seguir que la matanza siga creciendo. Es cierto que desde hace unos años el Ayuntamiento ha asumido la gestión de la Matanza, sin olvidarnos, por favor, de Jesús Merino y es una responsabilidad grande. Estos 40 años han sido muy exitosos, los últimos años, gracias a mi concejala Sandra Méndez, la Matanza ha ido creciendo exponencialmente, eso es algo objetivo. Y bueno, pues sí, también es una es una época muy bonita para mí, los 40 años ser alcalde en este momento, pero también es una responsabilidad grande.

P.Siendo de Guijuelo y habiendo conocido desde la infancia la evolución de estos cuarenta años, ¿cómo ha sido ver cómo crecía, poder ver en directo a todos esos personajes y famosos que llegaban a Guijuelo?

R.Efectivamente, ya desde Navidad todo el mundo preguntaba, "Oye, ¿sabes quién viene?” y comentaba si venía Cayetano Martínez, futbolistas, famosos, actores y demás y todos íbamos esta matanza nocturna o la primera matanza, todos con una expectación muy grande por hacerte una foto, saludar, … Yo creo que eso se sigue generando en el en el pueblo. Ahora como guijuelense primero, pero como alcalde también, cuando todo el mundo pregunta "Bueno, ¿quién viene? ¿Quién viene el primer día? Al final viene este, que he oído que va a venir este”. Esa expectación que se genera en el municipio, pues es fantástica.

P.La matanza son cuatro fines de semana, con citas nocturnas, arrieros, domingos de mondongo, … ¿Cómo se encaja esa programación tan exigente a la hora de organizarlo?

R.Se han se han convertido en unas fiestas de invierno, requiere un mes de organización tremendo, encajar los días de Matanza, el carnaval, la feria gastronómica, los domingos de mondongo, … También a las personalidades que vienen altruistamente para apoyar la fiesta y la tradición, porque hay que recalcar que vienen altruistamente y es algo de lo que tenemos que estar agradecidos. Es cierto que en la organización nos ayuda un poco la experiencia de los años, pero también es cierto que es posible gracias a todo el equipo de turismo, Jesús Merino y de las águedas, del tamborilero, de todo el mundo que rodea a esta matanza. Somos ya una pequeña familia que está deseando que llegue el mes de febrero para demostrar cómo se hacen las cosas en Guijuelo.

P.Cuentan con muchos amigos de la matanza en Guijuelo, hay mucha gente que ha colaborado y colabora de forma altruista para esto salga adelante…

R.Gracias a ellos sale. Las águedas, los matarifes, absolutamente todo el mundo que va, la persona que dona el cerdo, … es algo tremendo para el municipio, que se ha convertido una costumbre tan importante como nuestras fiestas patronales.

P.A la hora de encontrar matanceros, porque ahí el nivel está muy alto han sido 40 años con muchos matanceros y gente muy famosa, ¿se agota la lista de personalidades?

R.Pues no se agota. Es cierto que vienen muchos matanceros, este año 15 o 16, es un número elevado que hace que la fiesta sea amena para todo el mundo que viene. También es cierto que muchísima gente quiere venir, si hablamos de periodistas, como han venido antes otros compañeros, les llama mucho la atención lo que se hace aquí y mucha gente se interesa por venir. Es cierto que nosotros buscamos y tocamos este año sobre todo del mundo literario. Viene gente del premio Planeta, el pregonero que es un lujo para Guijuelo, pero de momento no tenemos dificultad para encontrarlo matanceros…. Sigue habiendo voluntarios y eso es un lujo porque al final son embajadores de Guijuelo.

P.Aparte del espectáculo y la fiesta la matanza logra mantener y mostrar una tradición que cada vez esta menos arraigada en los pueblos, con menos matanzas domiciliarias… ¿La matanza de Guijuelo sirve también para mantener vivos los usos tradicionales y cómo se sacrificaba el cerdo hace 30 o 40 años?

R.Efectivamente es muy importante. De hecho, la gente que viene y muchos de los matanceros no conocen cómo se hace una matanza y quedan absolutamente alucinados. No es solo el sacrificio del cerdo, que no se ve, pero el despiece se ve perfectamente… es ver cómo se sacan las piezas en Guijuelo, que se hace de manera muy diferente a otros sitios. Es un proceso muy artesanal y es increíble verlo, la gente se va impresionada y por eso es fundamental que se siga esta tradición y que se enseñe lo que se ha hecho durante tantos años en Guijuelo. Es cierto que ahora, gracias al volumen que tiene Guijuelo ya no se hace de esa manera, pero realmente de ahí venimos.

P.¿Cree que Guijuelo ha sido inspiración para muchos pueblos de Salamanca que se han sumado a la matanza?

R.Yo creo que es un honor. Muchos alcaldes me llaman, uno necesita los aperos, otros necesitan un cerdo, otros necesitan algo… todo el mundo nos llama a ver cómo se ha hecho esto de los 40 años. Al final esto es lo que tiene ser la cuna del ibérico, tiene que ser ejemplo para todos. Que esta fiesta se haya exportado a toda la provincia, me enorgullece muchísimo, me parece fantástico.

P.Además del proceso de la matanza, está la gastronomía porque también la matanza os ha permitido recuperar una gastronomía específica de este día, un recetario propio…

R.Si, los establecimientos están esperando febrero y los pinchos de matanza… Además, febrero, si no fuera por la matanza, sería un mes bajo, con mucho trabajo de sacrificio, pero poco más. Sin embargo, en febrero de viernes a domingo el pueblo, los hoteles, los bares y los restaurantes están llenos, hay mucha vida en el municipio. Ayudamos al turismo en Guijuelo, ... vienen autobuses de Holanda este año a la a la matanza y haber trascendido las fronteras de la provincia, de la comunidad y a nivel nacional, pues es un apoyo también.

P.Por otra parte, como alcalde de Guijuelo ¿qué proyectos han planteado para este año?

R.Este año tenemos la Feria de la Industria Cárnica. Tenemos para ello una nave nueva que financió la Junta de Castilla de León y nos proporciona muchísima ilusión poder aumentar el espacio expositivo. Hoy puedo decir que está llena y nos satisface poder aportar nuestro granito de arena al sector para que siga avanzando.

P.La FIC es una feria muy importante para el pueblo, para el potente sector industrial de Guijuelo. ¿Sigue habiendo demanda de expositores para este evento?

R.Desde diciembre está llena. Hemos aumentado la capacidad con 80 nuevos espacios expositivos gracias a la nueva nave y lo tenemos lleno, tenemos una lista de espera de más de 20 empresas que quieren entrar y no le podemos dar cabida porque no hay sitio. La feria ha dado un vuelco, es muy profesional y vienen profesionales a hacer negocio. ES una feria muy productiva, todo el mundo quiere estar a la vanguardia y conocer que se está haciendo en tecnología.

P.¿Con tanta demanda de espacios no se han planteado que sea una cita anual?

R.Es cierto que hubo un punto de inflexión el año pasado, tuvimos muchísima demanda, pero hablamos mucho con los expositores para saber cómo quieren que sea la feria y dicen que anualmente sería muy costoso para las empresas y se presentan mejor las novedades sin ser repetitivos. Ellos prefieren que se haga cada dos años y entremedias hacer otra cosa, por eso creamos el Fórum del Ibérico que se hizo en octubre.

P.¿La FIC se ha convertido en una de las ferias profesionales más importantes del sector?

R.Sí, es la feria profesional más importante. El año pasado nos reconocieron a nivel europeo y ahora mismo es la más importante.