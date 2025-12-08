Sale de nuevo a licitación la estación de autobuses de Guijuelo con un incremento del presupuesto

Tras quedar desierta la primera salida a licitación del proyecto de reforma de la estación de autobuses en Guijuelo, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital vuelve a licitar las obras con el fin de adaptar los precios y lograr que las empresas se interesen en ejecutarlo. Así, esta vez el proyecto cuenta con un incremento de su presupuesto en un 20 % respecto a la convocatoria anterior lo que hace que el importe actual sea de 298.570 euros.

Cabe recordar que el proyecto supone la renovación integral del actual edificio, donde se habilitará un recorrido accesible; reforma y redistribución de los aseos, adaptándolos a personas con discapacidad; reforma y redistribución de los espacios; reducción de puentes térmicos y trasdosado interior de cerramientos; ejecución de la instalación de electricidad y sustitución de la iluminación interior por otra de bajo consumo; modificación de la instalación de fontanería y saneamiento; ejecución y ubicación de la instalación de climatización; colocación de iluminación de emergencia y señalización; cartelería y señalética con la imagen corporativa de la Junta de Castilla y León, y el mobiliario y equipamiento interior.

En cuanto al exterior también se reparará la cubierta, en la que se pondrá aislamiento térmico sobre capa de impermeabilización; se sustituirán las carpinterías exteriores; se mejorará la fachada con revestimiento termoaislante, se realizarán labores de limpieza en el pavimento exterior donde también se ubicará mobiliario nuevo y luminarias de bajo consumo. El plazo previsto de obra se mantiene en seis meses una vez se adjudique esta.

La intervención forma parte del Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses de Castilla y León, que moviliza más de 40 millones de euros durante esta legislatura. El objetivo es mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia energética de las infraestructuras de transporte autonómicas, reforzando la conectividad y la cohesión territorial.