Saúl Martín recibe el premio del reto del jamón en Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo ha entregado el premio al escritor Saúl Martín por completar con éxito el conocido 'Reto del Jamón'. El acto se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal de Guijuelo, coincidiendo con la presentación de su nueva novela, ‘Peregrinaje explosivo’.

El premio se otorga en reconocimiento a la inclusión del producto estrella de la localidad en su obra. Los lectores de ‘Peregrinaje explosivo’ podrán encontrar un fragmento destacado donde el jamón de Guijuelo vuelve a ser protagonista, rindiendo un nuevo homenaje a este manjar.

Con esta participación, Saúl Martín se une a una selecta lista de autores que ya han completado este singular reto literario, incluyendo a escritores de renombre como Ángela Banzas, Gonzalo Giner, Toni Monserrat, Mario Escobar y Francisco Toledo Lobo.