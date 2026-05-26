Así será el 'Verano en Guijuelo' para los más pequeños

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado la nueva edición del programa ‘Verano en Guijuelo 2026’ con el objetivo de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar durante los meses de julio, agosto y primeros días de septiembre con actividades lúdico-educativas, deportivas y de tiempo libre.

El programa está destinado a niños y jóvenes desde 1º de Ed. Infantil hasta 4º de ESO, contará con un precio de 30€/semana para empadronados y 45€/semana para los no empadronados y se desarrollará del 29 de junio al 4 de septiembre. La distribución por semanas es la siguiente:

– Semana 1: Del 29 de junio al 3 de julio

– Semana 2: 6 al 10 de julio

– Semana 3: 13 al 17 de julio

– Semana 4: Del 20 al 24 de julio

– Semana 5: Del 27 al 31 de julio

Para el mes de agosto se han establecido dos semanas de programa:

– Semana 1: Del 3 al 7 de agosto

– Semana 2: Del 24 al 28 de agosto

Por último, el mes de septiembre contará con una semana:

-Semana 1: del 31 de julio al 4 de septiembre

El precio incluye la programación de las actividades, material, excursiones, merienda saludable, coordinadores y monitores de ocio y tiempo libre y seguro de responsabilidad. Además, el Ayuntamiento ha informado que se aplicará un 30% de descuento para las familias numerosas y, además, estará disponible la opción madrugadores, de 8:30 a 10h, en horario de 14 a 15h.

En cuanto a los plazos de inscripción se realizarán en dos turnos:

– Del 1 al 16 de junio, para las semanas de julio, agosto y septiembre.Del 20 al 24 de julio, para las semanas de agosto y septiembre.

Las plazas son limitadas y se formalizan en el Centro Joven por las mañanas, de 9:30h a 14:30h y por las tardes, de 17 a 20h.