Así serán las fiestas de Cabezuela de Salvatierra

Cabezuela de Salvatierra, pedanía de Guijuelo, ya lo tiene todo listo para celebrar sus fiestas en honor a San Marcos, del viernes 24 al domingo 26 de abril. Rafael Rodríguez, alcalde del municipio dará inicio a las fiestas el viernes por la tarde y después se celebrará el XVI concurso de tortillas, en el que sólo por participar se recibirá un obsequio, también habrá una degustación de ibéricos y sesión de música con Dj Electrolatino.

Los actos festivos continuarán el sábado desde las 13 horas con la eucaristía, la procesión en honor al santo por las calles de la localidad acompañados por el Grupo Folklórico El Torreón de Guijuelo y un vino de honor.

El sábado por la tarde las propuestas continuarán con los hinchables y diversión, la hamburguesada popular y la verbena amenizada por la orquesta Kronos.

Por último, el domingo se llevará a cabo la comida de confraternidad, para la que es necesario recoger los tickets, a un precio de 10€ para el cocido y 5€ para la actividad de la hamburguesada. Del 25 de marzo al 22 de abril los tickets se podrán adquirir en el Ayuntamiento de Guijuelo, mientras que entre el 15 y el 22 de abril estarán disponibles en el Centro de Salud de Cabezuela.

Es imprescindible adquirir tickets para la hamburguesada y el cocido.

Este es el programa completo con todos los horarios.

Viernes 24 de abril

20:00 h: Inicio de las fiestas a cargo del Alcalde de Cabezuela de Salvatierra.

20:30 h: XVI Concurso de Tortillas (Inscripción previa los días 15 y 22 de abril).

21:00 h: Presentación, degustación de tortillas y embutidos ibéricos, y entrega de premios.

22:30 h: Música con DJ Electrolatino.

Sábado 25 de abril

13:00 h: Celebración Eucarística y Procesión en honor a San Marcos, acompañados por el Grupo Folclórico el Torreón de Guijuelo.

14:30 h: Vino de Honor para todos los asistentes.

17:00 h: Hinchables y diversión para todos los públicos.

21:00 h: Hamburguesada Popular (Coste: 5 € - Requiere ticket).

23:30 h: Verbena con la Orquesta Kronos.

Domingo 26 de abril

14:30 h: Cocido Completo (Coste: 10 € - Requiere ticket).

17:00 h: Bingo organizado por los vecinos.