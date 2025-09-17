Estas son las nuevas actividades del Centro Joven de Guijuelo

Conmemoración del día de la Ruta de la Plata, propuestas de sensibillización con el Alzheimer y un aniversario son las actividades propuestas para lo que resta del mes de septiembre en Guijuelo Joven. La concejala de Juventud, Sara García, ha presentado el programa con una nueva temporada que comenzará este viernes, 19 de septiembre. Para este nuevo curso mantendrán los mismos horarios: desde el martes al jueves, de 17h a 20:00h, además de los viernes y sábados donde el centro abrirá de 17h a 00h.

Este viernes 19 los jóvenes se sumarán a la celebración del Día de la Ruta de la Vía de la Plata, con la participación en el V concurso virtual de puzzles ‘Conoce nuestro pasado en el Imperio Romano’.

Por otro lado, el sábado 20 se unirán a la propuesta ‘El árbol de los recuerdos’ para sensibilizar sobre el Alzheimer.

Además, este septiembre también destaca la celebración de la mayoría de edad de Guijuelo Joven. Este año el centro cumple 18 años y lo festejarán junto a todos sus usuarios con una tarta gigante, música y juegos.

Por último, las inscripciones están abiertas, en horario de mañana, para los nuevos usuarios