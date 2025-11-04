Talleres de magia y defensa personal protagonizan un noviembre de actividades para los jóvenes en Guijuelo

Guijuelo Joven presenta una intensa programación para el mes de noviembre, que combina actividades formativas, ocio y el recuerdo de importantes citas internacionales como el Día de la Tolerancia y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El mes arranca en Guijuelo Joven con la celebración de la Semana de Italia, una actividad enmarcada en el proyecto Erasmus + que se desarrollará en colaboración con el IES Vía de la Plata e incluirá una convivencia con los alumnos italianos que se encuentran estudiando en Guijuelo.

Agenda Joven Noviembre

La formación especializada es otro de los pilares de la agenda, con la impartición de dos talleres para los que se requiere inscripción previa. El taller de defensa personal tendrá lugar el sábado 8, mientras que el de magia, titulado ‘Al otro lado del marco’, se celebrará el sábado 15.

En cuanto a las propuestas de ocio, noviembre ofrecerá manualidades personalizadas y un Scape Room tematizado de forma especial con motivo del 25N. Además, se organizará el Concurso Anual de Puzzles, una cita que convoca a participantes de todas las edades.

Finalmente, el programa centrará una parte importante de sus esfuerzos en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con actividades programadas del 25 al 27 de noviembre.