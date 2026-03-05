Teatro, animación o actividades del día del padre y del día de la mujer, en Guijuelo este marzo

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado la programación cultural, lúdica y de ocio para este mes de marzo con infinidad de propuestas pensadas para disfrutar en familia. Así, la localidad celebrará el día internacional de la Mujer o el día del padre, con actividades y programa propio, mientras que no faltan el teatro, actividades en la biblioteca o cursos formativos.

Con motivo del Día internacional de la Mujer la Ludoteca y el Centro Cultural proponen actividades como ‘Ada Lovelace, números, imaginación y futuro’, ‘Acércate y dime lo que ves’ y el taller de autocuidados.

Para conmemorar el Día del Padre, el 19 de marzo, se llevarán a cabo propuestas en la Ludoteca y Centro Cultural: ‘Día del padre’ y ‘Papá, ¿juegas conmigo?’

En relación a la celebración del Día Mundial de las Artes Escénicas y destinado a bebés se llevará a cabo la sesión teatral, ‘Mamá, ¿por qué?’, para el público joven y adulto, ‘Las bicicletas son para el verano’ y para todos los ciudadanos, ‘Érase una vez… en el teatro’ y Víctor J. Ventosa, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación pondrá voz al mensaje por el Día del Teatro 2026.

Por último, este mes de marzo también habrá formación, actividades para la animación de la lectura y el programa QTC en Radio Guijuelo con la psicóloga, Victoria Galán.

Puedes consultar el programa completo:

