Este es el tiempo que hará la próxima primavera en Salamanca, según un método transmitido de padres a hijos

Cuando llega el 10 de agosto, día de San Lorenzo, en varios municipios de la comarca de Guijuelo cumplen con una vieja tradición que les permite saber si el año que viene será seco, frío o lluvioso. Una antigua manera de saber cómo iba a ser la cosecha del año siguiente, de la que dependía la economía de toda la familia, y que se ha transmitido de padres a hijos.

Miguel Hernández, de Pedrosillo de los Aires, lo aprendió de su padre, Antonio, y el del suyo. Cada 10 de agosto cumple con lo que para él es una tradición. Asegura que funciona, que durante toda su vida ha cumplido con el ritual y que nunca falla y por eso, algunos vecinos de la localidad y de municipios cercanos, siguen cumpliendo con el ritual.

Con la caída de la tarde, pasadas más o menos las nueve de la noche, hay que subir a una zona alta del pueblo. Se coge un puñado de tierra y se lanza para ver por dónde le da el aire. Según Miguel, si el viento viene del sur significa que va a ser una primavera lluviosa, si viene del norte será fría y seca y si viene del este y del oeste será simplemente seca. Este año el viento indica que la próxima primavera será lluviosa. "El 90 por ciento del tiempo lloverá", asegura categórico.

Un método sencillo en el que confían los agricultores de la zona. Se tenía en cuenta donde iba a dar el aire, por las lluvias para el campo se tenía el campo. Sabías si iba a haber buena cosecha o mala. “Yo iba cada año con mi padre cuando era niño”, recuerda Miguel. Asegura que “nos juntábamos 30 o 35 personas, ahora solo vamos seis o siete”. Y es que al igual que los pueblos poco a poco pierden vecinos, también van perdiendo tradiciones y costumbres. Reconoce que ayer se juntaron unas diez personas “porque hay más gente en verano”. A ellas se sumaron unos peregrinos que estaban haciendo el camino de Santiago y que se enteraron por una vecina del ritual, “aunque llegaron tarde les explicamos cómo se hacía”.

“Siempre el día de San Lorenzo, no sirve otro”, asegura Miguel. “Es fiable, muy fiable. Yo lo sigo haciendo porque es muy fiable”, afirma.

Este método es muy parecido a las conocidas como “témporas”, aunque con variaciones propias de esta zona. En el caso de Pedrosillo de los Aires comprobar desde donde viene el viento solo se hace el día de San Lorenzo, mientras que las témporas son un conjunto de tres días, miércoles, viernes y sábado que se observan al inicio de cada para predecir el clima de la estación completa.

Las témporas tienen su origen en Roma, se trataba de días de oración y ayuno para santificar las cosechas, dar gracias por los frutos y siempre se hacían coincidiendo con el cambio de las estaciones. Está ligada a la tradición católica y vinculada al calendario litúrgico y lunar. Mide además del viento, las nubes, la lluvia y la temperatura y es necesaria una interpretación y tuvieron mucho arraigo en España.

Las cabañuelas, las predicciones lunares, la observación del cielo, todos ellos profundamente relacionados con la agricultura y el mundo rural. Se trata de métodos no científicos, que se basan en la tradición y la transmisión de padres a hijos y que ya forman parte de la cultura. La observación de la naturaleza y los astros era vital cuando no había otras formas de predecir el tiempo y, aunque antes eran más comunes, todavía hay zonas donde se mantienen.