Tres años de espera para la consolidación y puesta en valor de la muralla de Monleón

Ante lo que consideran “una evidente dejadez” por parte de la Junta, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclaman al gobierno autonómico que impulse la rehabilitación, conservación, consolidación y promoción de las murallas de Monleón, tras haberle recordado a la Junta el pasado mes de diciembre de 2025 mediante una batería de preguntas en Cortes que en marzo de 2023 el parlamento autonómico aprobaba una propuesta de resolución presentada por UPL para que la Junta impulsase dicha rehabilitación, conservación, consolidación y promoción de las murallas de Monleón.

Una iniciativa parlamentaria en la que, por cierto, desde Unión del Pueblo Leonés reclamaban también la declaración de la villa de Monleón como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de conjunto histórico, si bien dicho punto fue rechazado en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes autonómicas por el voto en contra de PP y VOX, si bien desde UPL insisten en que Monleón sea declarado BIC, al considerar que “su rico patrimonio monumental en el que destacan el castillo y las murallas lo convierten en un conjunto digno de protección y reconocimiento”.

En todo caso, tras la aprobación parcial de aquella Proposición No de Ley presentada por los leonesistas, estos lamentan que transcurridos casi 3 años desde la aprobación de dicha iniciativa parlamentaria de UPL para actuar sobre la muralla de Monleón “la Junta sigue sin haber impulsado ninguna acción por iniciativa propia para la rehabilitación, conservación, consolidación y promoción de las murallas de Monleón, tal y como se le requería desde las Cortes”.

En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés apuntan que “la última actuación de la que tenemos constancia por parte de la Junta en la muralla de Monleón data de 2021”, consistiendo en una intervención de urgencia para evitar el colapso de parte de la muralla ante la gran grieta que se abrió en la zona del rincón del poeta Manuel Díaz Luis, intervención que había sido requerida mediante pregunta escrita en las Cortes por UPL en marzo de 2021.

Y es que, para los leonesistas el frágil estado de conservación de la muralla medieval de Monleón requiere de un plan integral para su rehabilitación, conservación, consolidación y puesta en valor, y recuerdan que pese a haberse logrado salvar el muro que amenazaba derrumbe en la zona del rincón del poeta Manuel Díaz Luis, años atrás la muralla monleonense habría sufrido un derrumbe en la Calle del Castillo, por lo que requieren a la Junta “dejar de mirar hacia otro lado y ser proactiva”.

En este aspecto, desde UPL apuntan que “resulta evidente el mal estado de la muralla de Monleón, especialmente en el tramo ubicado entre la Puerta del Sol y la Puerta de Coria de la muralla”, y piden auxilio a la administración autonómica, ya que “no puede cargarse a un municipio de menos de cien habitantes como Monleón la labor de consolidar, mantener y poner en valor la muralla, al tener unos recursos económicos muy reducidos, lo que requiere que actúe directamente la administración autonómica, que posee además competencias en materia de patrimonio”.

En cuanto a la muralla de Monleón como monumento, cabe apuntar que además de la mayor parte de su perímetro, conserva tres puertas (las de la Villa, del Sol y de Coria), datando del siglo XIII, siendo erigida por el rey Alfonso IX de León, una vez que convirtió a Monleón en cabeza de concejo en 1227, pasando a depender de su alfoz diversas localidades de su entorno, dada su posición de enclave estratégico en un alto que sirve de vigía sobre la desembocadura en el río Alagón del río o arroyo Riofrío, siendo por ello desde antiguo un punto defensivo y de paso crucial en la zona.

UPL reclama un Plan para la rehabilitación, conservación y consolidación de murallas

Por otro lado, además de la actuación en la muralla de Monleón, desde Unión del Pueblo Leonés reclaman que se implemente de un Plan para la rehabilitación, conservación y consolidación de murallas, considerando que en los últimos años se ha evidenciado que debe haber una mayor implicación para conservarlas, más aún con los últimos derrumbes acaecidos en las murallas de Miranda del Castañar y Salamanca, así como los previos de Ledesma (sobre los que ya incidieron los leonesistas en Cortes).

En este aspecto, desde UPL consideran probado que “no está habiendo un seguimiento adecuado del estado de nuestras murallas por parte de la Dirección General de Patrimonio, que depende de la Junta”, por lo que exigen “proactividad” a la Junta para la consolidación de las murallas, y alertan también del mal estado de otras de la provincia como la de Salvatierra de Tormes, sobre la que reclamaron actuar mediante enmiendas presupuestarias que fueron rechazadas por el voto en contra de PP y VOX y la abstención del PSOE.

Por otro lado, recuerdan que hace unos meses en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes se rechazó la Proposición No de Ley planteada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), mediante la cual reclamaban a la Junta la creación de un fondo específico para acometer actuaciones de forma subsidiaria en monumentos y yacimientos declarados Bien de Interés Cultural que precisen de actuaciones urgentes para garantizar su conservación, si bien esta iniciativa fue rechazada por el voto en contra de PP y VOX.

En todo caso, desde UPL insisten en que “es necesaria la implicación directa de la Junta para conservar el patrimonio, sin olvidar que además tiene competencias en materia de patrimonio”, por lo que apuntan que “es absurdo que pretenda cargar sobre las espaldas de pequeños ayuntamientos las actuaciones en materia de patrimonio, que de por sí se ven ahogados económicamente por su escasez de recursos”, por lo que piden a la Junta “que deje de mirar hacia otro lado”.