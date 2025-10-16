El Tribunal de Cuentas investigará el pago de una cena de concejales y sus parejas a cargo del Ayuntamiento de Membribe

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha decidido trasladar al Tribunal de Cuentas la denuncia de un vecino en la que se asegura que “el Ayuntamiento sufragó con fondos públicos una cena navideña en la que participaron únicamente la sra. alcaldesa Dª Marta Barriga Matilla y los concejales de su mismo grupo político, acompañados de sus respectivas parejas”. En la denuncia, solicita que analice este supuesto ya que no había “justificación institucional ni participación de otras autoridades o representantes municipales” que justificaran el gasto.

El denunciante asegura que esto está recogido en el acta de la sesión plenaria del 18 de diciembre de 2024 en la respuesta a la concejal del PSOE que preguntó si esa cena la pagó el Ayuntamiento y si fueron las parejas de los ediles. La respuesta, según se registra en la denuncia, fue que si y que fueron ocho personas.

El Consejo de Cuentas, en su resolución tras estudiar la denuncia, asegura que tras realizar un informe se decide la ratificación de la denuncia por “la posible existencia de indicios de responsabilidad contable” por lo que solicitaron al Ayuntamiento el expediente administrativo de dicho gasto. Tras analizar los informes, el Consejo de Cuentas ha determinado que “se aprecia la posible existencia de indicios de responsabilidad contable en el pago por el Ayuntamiento de una cena en la que estaban parte de los concejales de la corporación y sus parejas” y por eso lo traslada al Tribunal de Cuentas para su estudio.

Contra el acuerdo cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.