UPL denuncia deficiencias en el reasfaltado de la SA-104 entre Guijuelo y Cespedosa

Pese a que el reasfaltado de la carretera autonómica SA-104 entre Cespedosa de Tormes y Guijuelo se llevó a cabo hace apenas dos meses para corregir el mal estado del firme, en los últimos días han comenzado a aparecer deficiencias en distintos puntos de la vía. En concreto, se han detectado desconchones en un asfalto que, en teoría, es prácticamente nuevo.

Ante esta situación, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León, como administración titular de la carretera, que exija a la empresa adjudicataria de las obras la subsanación inmediata de estos desperfectos.

Desde UPL subrayan la importancia estratégica de la SA-104 para la movilidad de Guijuelo y de la comarca de Salvatierra, así como para la salida de sus productos hacia otros territorios. Por ello, consideran imprescindible que esta vía presente unas condiciones óptimas que garanticen tanto la seguridad vial como la fluidez del transporte, especialmente teniendo en cuenta que el reasfaltado se realizó recientemente.

Los leonesistas recuerdan que se trata de una carretera con un elevado volumen de tráfico, gran parte de él pesado, ya que en su entorno se localizan varias fábricas que utilizan esta vía como principal acceso a la autovía Ruta de la Plata (A-66). Además, la SA-104 constituye el itinerario más directo desde Guijuelo hacia Madrid, al enlazar con Piedrahíta y la N-110, y desde ahí con Ávila y las autovías AP-51 y AP-6/A-6.

En este contexto, UPL destaca el peso de la industria chacinera de Guijuelo, una de las más potentes de España y la principal de la Región Leonesa, cuya actividad depende en gran medida del buen estado de esta infraestructura viaria.

Por todo ello, el partido reclama a la Junta que obligue a la empresa responsable de las obras a reparar de manera inmediata los desperfectos detectados en el firme de la SA-104 entre Guijuelo y Cespedosa de Tormes, eliminando los desconchones aparecidos y garantizando la durabilidad del asfaltado. El objetivo, concluyen, es que “la reforma realizada sea realmente una inversión de futuro para la zona”.