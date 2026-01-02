UPL exige a la Junta la reparación urgente de la carretera SA-212 entre Fuenterroble y Guijuelo

El mal estado de la carretera de titularidad autonómica SA-212 ha llegado a las Cortes de Castilla y León de la mano de Unión del Pueblo Leonés (UPL). La formación leonesista ha registrado una batería de preguntas en el parlamento autonómico para exigir a la Junta que acometa de forma inmediata la reparación del tramo comprendido entre Fuenterroble de Salvatierra y Guijuelo, incluyendo también la propia circunvalación de la localidad de Fuenterroble.

Según apuntan desde UPL, el firme de esta zona presenta un deterioro avanzado que impide una conducción cómoda y segura. Los leonesistas denuncian la proliferación de numerosos baches y desconchones a lo largo de la calzada, factores que incrementan notablemente la peligrosidad de la vía.

Este tramo es especialmente sensible debido a su importante nivel de tráfico, ya que constituye la principal arteria de comunicación entre dos núcleos estratégicos del sur salmantino como son Guijuelo y Linares de Riofrío.

Asimismo, la formación ha mostrado su malestar por la que consideran una respuesta insuficiente por parte de la administración regional. Reprochan a la Junta que, como administración titular de la carretera, su única actuación hasta la fecha haya sido la colocación de señales que advierten del peligro de proyección de gravilla.

Para los representantes de UPL, esta medida resulta del todo ineficaz, ya que se limita a señalizar el riesgo sin solucionar la raíz del problema ni mejorar el estado del asfalto.

Por todo ello, Unión del Pueblo Leonés ha instado a la Junta de Castilla y León a que intervenga en la SA-212 a la mayor brevedad posible para revertir su "lamentable estado".