El V Torneo Reyes de Ajedrez de Guijuelo ya tiene ganadores

El Ayuntamiento de Guijuelo ha hecho público los ganadores del V Torneo Reyes de Ajedrez de Guijuelo. Una edición que se ha disputado en el Centro Joven del municipio durante este sábado 3 de enero.

Tras una tarde de intensos duelos frente al tablero, se procedió a la entrega de premios para reconocer a los mejores estrategas de la jornada. En la Categoría Absoluta, el triunfo fue para Miguel Ramos, quien demostró una gran solvencia en sus partidas para alzarse con el primer puesto. Le siguieron en el podio Agustín Hernández y Alejandro San Román, segundo y tercero respectivamente.

Por su parte, los más jóvenes también dejaron constancia del prometedor futuro de este deporte en la comarca. En la categoría Infantil, David Bruno Sánchez se proclamó campeón, mientras que en la división Benjamín, el primer puesto fue para Alan Núñez.