La VI Ruta-Concurso ‘Saborea Guijuelo’ concluye con éxito y un fuerte componente solidario

La tarde de este lunes marcó el final de la VI Ruta-concurso ‘Saborea Guijuelo’ con la celebración de la votación y el posterior escrutinio para determinar los pinchos ganadores, en un evento que destacó no solo la calidad culinaria local sino también su importante vertiente social.

Un jurado experto, formado por José Antonio Ramos, Jesús Merino, Francisco Julián del Águila, Alfonso Santos y María José Hernández, se encargó de evaluar las propuestas presentadas. Tras su deliberación, se otorgó el Pincho de Oro, premiado con 400 euros, a una creación que combinaba el solomillo ibérico con pimientos caramelizados y un crunch de huevo. El Pincho de Plata (200 euros) fue para una original 'mini burguer', y el Pincho de Bronce (100 euros) recayó en una propuesta a base de pollo.

En otro momento de la tarde, y con la presencia institucional de la concejala de Hostelería y Turismo, Sandra Méndez, la Teniente de Alcalde, Yolanda Alonso, y el Juez de Paz, José Conde, se abrió la urna para contabilizar los votos de los participantes. El público decidió que el Pincho Popular, dotado de 300 euros, fuera para una propuesta denominada 'La Preciosa'.

Además del reconocimiento gastronómico, esta edición ha reafirmado el carácter solidario del concurso. Los fondos recaudados a través de las inscripciones de los establecimientos, sumados a una dotación municipal de 620 euros por parte del Ayuntamiento de Guijuelo, se destinarán íntegramente a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Guijuelo.

Finalmente, el jurado procedió al sorteo de tres vales de 50€ entre los votantes populares, resultando premiadas tres personas que podrán disfrutar de consumiciones en distintos negocios locales, incluyendo un área de servicios y transportes, una cafetería y otro local hostelería.