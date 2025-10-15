Vuelve el cine a Guijuelo con dos estrenos semanales y día del espectador

Guijuelo retoma su programación cinematográfica con una nueva temporada que amplía la oferta cultural del municipio. El alcalde, Roberto Martín, junto a la coordinadora de Cultura, María Jesús Moro, y el responsable de Multicines Béjar, Juanjo Nieto, han presentado los detalles de esta iniciativa que busca dinamizar el ocio local.

El Ayuntamiento de Guijuelo vuelve a apostar por el cine, que contará con dos estrenos semanales proyectados durante el fin de semana. Las sesiones se mantendrán los sábados y domingos en dos pases: a las 18:00 horas y a las 20:30 horas.

Como novedad destacada y para fomentar la asistencia, se retomará el "día del espectador" con una sesión única a las 20:30 horas que ofrecerá un precio reducido para el público.

Para dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada, la cartelera de Guijuelo ofrecerá una doble propuesta: por un lado, el público adulto podrá disfrutar de 'La sospecha de Sofía', la adaptación cinematográfica de la novela de Paloma Sánchez Garnica y, por el otro, miientras que el público más joven tendrá su cita con el cine de animación a través de la película 'Super agente Hitpig'.