La XVII Concentración Moto Club Pata Negra de Guijuelo ya tiene fecha

La concentración anual de moteros regresa este 2026 a Guijuelo los días 19, 20 y 21 de junio. Así, con esta XVII Concentración Moto Club Pata Negra, los asistentes podrán disfrutar de un programa repleto "centrado en disfrutar de la experiencia y compartir momentos entre amantes del motor".

Así, tal y como apunta el consistorio, este evento incluye una zona de acampada, actividades acuáticas y comidas en grupo. Por otro lado, también se rendirá homenaje a los moteros caídos con una ruta de antorchas, mientras que se realizarán varias rutas alrededor de la comarca. Además, también se sortearán, a lo largo del fin de semana, varios objetos, entre los que se encuentra una motocicleta.

En cuanto a las inscripciones para acudir a esta gran concentración, estas ya se pueden realizar en la página web del club organizador. Dichas plazas, que son de carácter limitado, tienen un precio de 35 euros hasta el próximo 8 de junio, día en el que el valor asciende a 40 euros.