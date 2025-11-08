Más de 100 personas participan en “Catando un territorio” con multitud de actividades en San Esteban de la Sierra

Más de 100 personas participan en “Catando un territorio” con catas gratuitas, ruta teatralizada y una visita al centro de interpretación del aceite

San Esteban de la Sierra ha celebrado una nueva edición de “Catando un territorio”. La programación ha contado con diferentes actividades gratuitas cuya finalidad es dar a conocer el patrimonio cultural, natural y gastronómico del municipio.

Esta iniciativa ha contado con la presencia del alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador. La jornada ha comenzado a las 9:45 horas con la recepción de los participantes en la Plaza Mayor, desde donde ha arrancado el recorrido de la Ruta El Atajo. Una ruta circular de apenas dos kilómetros que discurre entre miradores, lagares rupestres y bosques de castaños, un sendero al que se han incorporado creaciones artísticas impulsadas por ocho alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Los caminantes han disfrutado no solo de la belleza natural de San Esteban, sino también de su legado etnográfico plasmado en las obras de arte que evocan al bordado serrano y al trabajo de las mujeres locales.

A continuación, el centenar de participantes de la actividad se ha desplazado hasta el Centro de Interpretación del Aceite ubicado en la antigua almazara del municipio. A través de paneles informativos, fotografías y un montaje audiovisual, se ha mostrado la historia y la cultura del olivo, así como la producción de aceitunas en la comarca y la maquinaria y herramientas empleadas en el proceso de elaboración del aceite.

Más de 100 personas participan en “Catando un territorio” con catas gratuitas, ruta teatralizada y una visita al centro de interpretación del aceite

Posteriormente ha llegado el plato fuerte, que debido a la mañana soleada y a la buena temperatura se ha desplazado a la Plaza Mayor. Los productores de vino locales han contado sus proyectos enológicos y las características de sus vinos antes de realizar las catas.

El alcalde del municipio, Antonio Labrador, ha mostrado su satisfacción por una actividad que llega por primera vez a nuestro municipio y ha contado con una excelente respuesta, con un centenar de personas que han podido conocer más de cerca, nuestro pueblo, nuestras costumbres, nuestra historia y una riqueza natural muy ligada al vino