Más de 660.000 euros para mejorar espacios protegidos en los municipios aledaños al Parque Natural de las Batuecas

Parque Natural de las Batuecas/La Junta de Castilla y León ha aprobado una importante inversión de 668.799 euros para el Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, con el objetivo de mejorar las infraestructuras y fomentar el turismo sostenible en la provincia de Salamanca.

Esta inversión forma parte de un paquete total de más de 5,2 millones de euros destinado a la mejora de infraestructuras de uso público en varios espacios protegidos de la red Natura 2000 en Castilla y León. El proyecto, financiado con fondos FEDER, busca impulsar un turismo de calidad, respetuoso con el medio ambiente y que beneficie a las áreas rurales.

El proyecto en la provincia de Salamanca se centrará en 15 municipios del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, una zona de gran valor ecológico y paisajístico. Las actuaciones previstas incluyen:

Mejora de infraestructuras: Reparación y sustitución de señalización, miradores, merenderos y zonas de aparcamiento.

Mantenimiento de senderos: Limpieza, poda y desbroce de la vegetación para garantizar un tránsito seguro y accesible.

Limpieza y conservación: Recogida periódica de residuos y limpieza de las áreas de uso público.

Vigilancia y control: Implementación de sistemas de vigilancia y control de accesos para proteger el entorno natural.

Las obras beneficiarán a localidades como La Alberca, El Cabaco, Cepeda, Herguijuela de la Sierra, Madroñal, El Maillo, Miranda del Castañar, Mogarraz, Monforte de la Sierrra, Monsagro, Nava de Francia, San Martín del Castañar, Serradilla del Arroyo, Sotoserrano y Villanueva del Conde promoviendo el desarrollo económico de la zona a través de un turismo más consciente y organizado.

Además de la inversión en Salamanca, la Junta destinará fondos a otras provincias para mejorar sus espacios naturales protegidos. Las inversiones se reparten de la siguiente manera:

Ávila: 1.020.527 euros para el Parque Natural Sierra de Gredos y la Reserva Natural Valle de Iruelas.

Palencia: 799.246 euros para el Parque Natural Montaña Palentina y otros espacios.

Segovia: 871.193 euros para los Parques Natural y Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Soria: 1.006.175 euros para el Parque Natural del Cañón del Río Lobos y otras áreas.

Zamora: 843.628 euros para el Parque Natural Lago de Sanabria y la Reserva Natural Lagunas de Vilafáfila.

Estos expedientes se suman a otras iniciativas ya en marcha, con una inversión total de más de 13 millones de euros para los próximos tres años, consolidando el compromiso de la Junta de Castilla y León con la conservación del patrimonio natural y el desarrollo rural.