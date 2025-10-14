Abiertas las Inscripciones para la XI Carrera Popular de la Ruta de los Lagares Rupestres en San Esteban de la Sierra

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha abierto el plazo de inscripción para la XI Carrera Popular de la Ruta de los Lagares Rupestres, que se celebrará el próximo sábado, 1 de noviembre. La prueba busca superar la participación de más de 200 corredores alcanzada en la edición anterior.

La carrera es un evento deportivo "totalmente consolidado" que, según el alcalde Antonio Labrador, no solo fomenta el deporte, sino que también "supone una gran puesta en valor de uno de nuestros recursos turísticos, la Ruta de los Lagares Rupestres". Además, destacó el carácter solidario de la prueba: el dinero sobrante de las inscripciones, tras cubrir gastos, se donará íntegramente a ASPRODES para su proyecto de cuidados a personas dependientes en la Comarca de Vida Independiente de San Esteban de la Sierra.

La prueba principal para adultos (mayores de 18 años) consiste en un recorrido de 11,8 kilómetros con salida y meta en la Plaza Mayor a las 11:00 horas. El trazado discurrirá por la calle Santía, la carretera, el camino de la Ruta de los Lagares Rupestres, Majallana y el camino viejo de la Dehesa antes de volver a la plaza.

Para los menores de 18 años, la salida se ha programado a las 10:30 horas. Completarán un circuito urbano de 500 metros con diferentes vueltas según la categoría:

Benjamín/Alevín (7-10 años): 1 vuelta.

Infantil/Cadete (11-14 años): 2 vueltas.

Juvenil/Junior (15-17 años): 3 vueltas.

Las categorías de adultos incluyen Absoluto, Veterano y Local, tanto en masculino como en femenino. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un premio: trofeo y medalla para los menores, y un lote de productos de la zona para los adultos.

El plazo para formalizar la inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 31 de octubre a las 12:00 horas. Los interesados pueden apuntarse a través de la web de OrycronSport, la página del Ayuntamiento, o de forma presencial en las dependencias municipales.

El coste de la inscripción es de 10 euros para mayores de 18 años y 5 euros para los menores.

Al finalizar la carrera, todos los inscritos podrán disfrutar de una degustación gratuita de chichas y patatas meneás. Los no participantes podrán acceder a la degustación abonando 6 euros.