La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra denuncia al alcalde de Santa María de los Llanos por una capea ilegal

La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Santa María de los Llanos, Juan Francisco Sánchez, por la celebración de una capea sin autorización durante las fiestas patronales.

Según ha detallado la regidora, el evento tuvo lugar el pasado viernes 15 de agosto y se celebró sin contar con los permisos obligatorios exigidos por la normativa vigente. Entre las irregularidades señaladas se encuentra la falta de autorización de espectáculos taurinos populares ante la Junta de Castilla y León, que debe tramitarse con al menos 20 días hábiles de antelación. Tampoco constaban otros requisitos esenciales como el certificado del Ayuntamiento, el contrato de asistencia sanitaria (UVI móvil), seguros obligatorios, documentación taurina, contratación de profesionales ni el pago de tasas correspondientes.

Falta de comunicación y documentación

Nieto asegura haber solicitado toda la documentación relacionada con el evento sin recibir respuesta por parte del alcalde. Incluso se le convocó a una reunión presencial para abordar el asunto, a la que Sánchez no acudió.

“Santa María de los Llanos es una entidad local menor que depende de Santibáñez de la Sierra, por lo que es nuestra obligación estar vigilantes ante estas irregularidades. La responsabilidad subsidiaria puede recaer sobre nuestro Ayuntamiento", ha explicado la alcaldesa, que considera los hechos de "máxima gravedad" por poner "en riesgo a los vecinos" al saltarse "todas las normas de seguridad".

También se denuncia la apertura ilegal del bar municipal

Además de la capea, Elena Nieto ha denunciado la apertura del bar municipal de Santa María de los Llanos entre los días 14 y 17 de agosto, también durante las fiestas, sin contar con los permisos reglamentarios exigidos por Turismo y Sanidad de la Junta de Castilla y León. Tampoco consta el alta en autónomos o en régimen general de las personas que atendieron el establecimiento durante esas jornadas.

La alcaldesa afirma haber presentado fotografías y un cartel anunciador del evento como prueba de lo sucedido. En dicho cartel no solo se publicita la apertura del bar, sino también la celebración de una rifa dentro del local.

“Para probar los hechos que denunciamos hemos adjuntado no solo fotografías, sino también un cartel en el que no solo se anuncia la apertura del bar, sino también la celebración de una rifa en el local durante esas fechas”, concluyó la alcaldesa.