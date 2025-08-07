La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, denuncia intereses políticos tras la moción de censura del PSOE

La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, ha hecho públicas unas declaraciones, a través de un comunicado, tras conocerse la presentación de una moción de censura por parte de los tres concejales del PSOE en el Ayuntamiento.

Nieto afirma que, aunque respeta las leyes y reconoce que dicha moción puede llevarse a cabo, rechaza “las mentiras y falsedades argumentadas” como fundamento para presentarla. Según señala, “no hay problema de gestión” y atribuye esta moción a un “interés político, de un grupo político y de un diputado provincial del PSOE con intereses personales”, al que acusa de querer “ganar méritos con este tipo de maniobras tan cuestionables”.

En su comunicado, advierte que esta acción “va a poner en riesgo todo el trabajo realizado”, y asegura que “el interés que les mueve dista mucho de lo que el pueblo necesita: estabilidad, trabajo y dedicación”.

Nieto también critica la falta de cohesión interna de la candidatura socialista, de la que afirma que “nació rota” y que durante este tiempo “no se han puesto de acuerdo entre los miembros de la candidatura”. Sostiene que ha sido ella quien ha logrado mantenerlos unidos “sin ideologías políticas” y considera que, en esas condiciones, “difícilmente podrán hacer gobernable el Ayuntamiento”.

Tilda de “lamentable” que se utilicen “intereses partidistas de una manera tan frívola” y afirma que “los vecinos del pueblo serán los perjudicados”.

Sobre una de las acusaciones de la moción, relativa a la supuesta falta de presupuestos, la alcaldesa declara que fueron aprobados con todos los votos favorables, incluidos los del PSOE, tanto los del año 2023 (sesión del 18 de octubre de 2023) como los del año 2024 (sesión del 30 de septiembre de 2024). Aporta copia de las actas como respaldo.

Frente a las críticas de “abandono del pueblo” y de “gestión desastrosa y caótica”, Nieto enumera una amplia relación de proyectos y actuaciones ejecutadas desde junio de 2023 hasta agosto de 2025, que según indica, no proceden de la anterior corporación. Estos proyectos incluyen inversiones en empleo, infraestructuras, cultura, medio ambiente, turismo, servicios y colaboración con asociaciones locales.

Entre ellos, cita las contrataciones a través de los programas ELTUR y ELEX de la Junta de Castilla y León, las obras de redes de abastecimiento, pavimentaciones y mejoras en Santa María de los Llanos, la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible y al Geoparque o la rehabilitación de espacios públicos, limpieza de cauces y mejora de instalaciones deportivas y culturales.

Nieto concluye su comunicado afirmando que, con todo lo expuesto, “el aval de gestión no admite discusión de ningún tipo”. Añade que llegó al gobierno “por la desidia del resto” y que ha sacado adelante “una gestión eficaz y responsable”. También remarca que se han puesto en marcha programas y políticas que “no se habían hecho nunca en este municipio y Ayuntamiento”.