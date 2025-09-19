Ayudas directas a familias y mejoras en el colegio: el apoyo de San Esteban de la Sierra a la educación local

El alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, ha hecho entrega de ayudas escolares directas a las siete familias con niños matriculados en el colegio local. Cada familia recibirá 40 euros para ayudar a sufragar los gastos del inicio de curso.

Esta iniciativa, que el Consistorio lleva a cabo desde hace varios años, tiene como objetivo principal apoyar a la infancia y a las familias, un pilar fundamental para fijar población en este municipio de poco más de 370 habitantes.

Además de esta ayuda, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Salamanca una subvención de 8.000 euros para acondicionar los baños del centro educativo. Por otro lado, la guardería municipal es completamente gratuita para los ocho niños matriculados, lo que refuerza el compromiso del Consistorio con la educación en todas sus etapas.

Según el alcalde, el municipio es "privilegiado" por poder garantizar la continuidad de sus centros educativos y seguir trabajando para ofrecer los mejores servicios que permitan a las familias construir su proyecto de vida en San Esteban de la Sierra.