La quema del castillo y la coronación de la reina y damas protagonizan las fiestas de San Esteban de la Sierra

San Esteban de la Sierra está inmerso en una larga agenda festiva en la que la corta del castillo, un castaño gigante que se coloca junto a la iglesia de la localidad y se quema y la coronación de las reinas han protagonizado las celebraciones.

Los mozos y la peña del Cristo fueron los encargados de cortar el castaño que tras la coronación de la corte de honor fue quemado. Por su parte, los más pequeños continuan con la tradición cargando también con troncos más pequeños para demostrar que hay relevo generacional en una tradición que se transmite generación tras generación.

Inés, Lucía y Jara han sido las protagonistas de este año. Forman la corte de honor que representa a la juventud de la localidad. Francisco Hernández ha sido el encargado del pregón.

Para este domingo la localidad vive uno de sus días más importantes, con los actos religiosos y el tradicional ofertorio, en los que no faltan los mejores trajes típicos y los bailes al son de la gaita y el tamboril.