El corte de la DSA-352 entre Serradilla y Monsagro obliga a dar un rodeo de 60 kilómetros

Las obras que se van a ejecutar para mejorar el firme y ensanchar la carretera DES-352 entre Serradilla del Arroyo y Monsagro obligarán a los conductores a dar un rodeo de unos 60 kilómetros. Desde este martes y hasta el próximo 27 de septiembre el tramo entre ambas localidades estará cortado y esto hará que lo que antes era un recorrido de 10 kilómetros se multiplique por seis para los que tengan que ir entre ambos municipios.

Durante más de cuatro meses se prolongarán los trabajos de mejora de esta vía que coinciden además con la época estival, en la que se multiplican las visitas de turistas y de veraneantes en todos los pueblos de la Sierra de Francia. Una carretear muy utilizada para la comunicación con Ciudad Rodrigo.

El itinerario alternativo recomendado para los conductores pasa por dar un rodeo que discurre por localidades como El Maíllo o Tenebrón, a través de carreteras del entorno como la SA-220 tal y como se refleja en el croquis de la red de carreteras.