Cuatro obras de 'Graffitibuey' optan al reconocimiento de mejor mural del mundo de agosto en Street Art Cities

'Graffitibuey' el encuentro internacional de arte urbano en el medio rural vuelve a situar a Garcibuey en el panorama internacional del arte urbano. Cuatro obras creadas en esta quinta edición firmadas por Fio.silva, J.ulicru, margay_art, in.esuka optan al galardón de Mejor mural del mes de agosto en la plataforma Street Art Cities, referente mundial en arte urbano.

Es la tercera vez que graffitibuey opta a estos galardones internacionales, en 2023 “El tritón Miguelón” del artista sea_162 consiguió el reconocimiento a mejor mural del mundo del mes de abril, durante el mes de julio estuvieron nominados las obras realizadas por joaquinvila_jv y bublegummsr, y en agosto estas cuatro terminadas a primeros de agosto. Miguel Martín, alcalde de Garcibuey y comisario del encuentro asegura que “estas nominaciones consolidan a Garcibuey como un referente no sólo nacional, sino internacional. Es un gran honor para un pequeño pueblo de menos de 200 habitantes, y un reconocimiento del trabajo bien hecho. Parece sencillo, pero estamos compitiendo con grandes ciudades como Sao Paulo, Melbourne, Madrid, Paris, San Francisco o Nueva York” y que “los encuentros que desde 2019 reúnen a artistas de todo el mundo han conseguido dar visibilidad a Garcibuey y crear oportunidades de desarrollo, calculamos que nos han visitado más de 300.000 personas”. Afirma que “nuestro museo de arte urbano en el medio rural cuenta con más de 35 obras de gran calidad, este verano estamos viendo un notable aumento de visitantes interesados en el arte”.

Cada obra cuenta una historia que fusiona la visión de cada artista con las historias de los vecinos dueños de los espacios donde se ha pintado. Los jilgueros de fio.silva rodeados de flores, libres pero con una flor clavada en el corazón. El Chamán de la Sierra de j.ulicru. Las tradiciones y complicidad de la madre serrana con su hija de margay_art. O la epicidad del ciervo volador de in.esuka.

Las votaciones están abiertas desde el 1 se septiembre y se cerrarán el 10 de septiembre, y los tres murales ganadores optarán a final de año a mejor mural del mundo 2025. Después de votar nos mandarán un correo para confirmar nuestro voto. https://streetartcities.com/awards/2025-08/vote