Declarada no apta el agua potable de dos zonas de La Alberca por turbidez

El Ayuntamiento de La Alberca ha declarado el agua no apta en las zonas Dehesa 51 y en la ampliación del polígono residencial por problemas de turbidez. Aseguran en un comunicado que, posiblemente, sea una consecuencia del arrastre y la filtración de cenizas del incendio que sufrió la localidad en agosto agudizado por las últimas lluvias.

Los vecinos afectados aseguran que este bando llega tarde, ya que denuncian que han detectado problemas en el agua potable desde hace un mes, concretamente desde el 8 de octubre. De hecho, los afectados registraron un escrito en el Ayuntamiento de La Alberca el pasado día 24 de octubre en el que alertaban de los niveles elevados de cloro.

En dicho documento, aseguraban que habían hecho mediciones y pruebas con clorímetros calibrados que daban valores de cloro hasta 5mg/l, superiores a los límites de concentración aceptados. En dicho documento aseguran que numerosos vecinos han sufrido “irritaciones cutáneas, molestias oculares y de mucosas, así como imposibilidad de consumo directo del agua por su sabor y olor intensamente clorados, lo que constituye un riesgo para la salud pública y una vulneración del derecho de los consumidores a disponer de agua adecuada para el consumo humano” y que habrían avisado al Ayuntamiento de esta situación, que habría reconocido tener un problema con una pieza del sistema de cloración pero del que no se ha alertado a la población.

Ante la falta de respuesta a las distintas quejas decidieron dejar constancia por escrito y registraron el documento en el que aseguran sentirse preocupados “ante la ausencia total de comunicación oficial por parte del Ayuntamiento respecto a este problema, pese a su gravedad y persistencia”. Añadían que “Hasta la fecha no se ha emitido ningún aviso, informe ni comunicado público que informe a la población sobre los niveles detectados, las posibles causas o las medidas adoptadas”.

Ante esta situación, los vecinos pedían una inspección técnica y analíticas oficiales del agua que se hagan públicas, y adoptar medidas si el resultado era positivo y que se garantizara la información y transparencia a la población afectada. El Ayuntamiento dio respuesta a la petición de los vecinos el 27 de octubre asegurando que “querían pedir disculpas sinceras por la falta comunicación respecto al fallo ocurrido en los mecanismos de regulación de los depósitos de agua”. Reconocen que la situación “ha resultado incómoda y preocupante” y aseguran que lamentan “no haber podido informar con la rapidez y claridad que todos merecen”. En el documento aseguran que el agua es apta para el consumo. Ahora, tres días después se decreta que hay turbidez y que no se puede consumir.