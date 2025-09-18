“Destino Sierra” diseña visitas virtuales en la Sierra de Francia

Los alumnos participantes en el Programa Mixto para el empleo “Destino Sierra” han desarrollado la iniciativa “La Sierra de Francia en tu pantalla”, un conjunto de visitas virtuales que recorren cinco municipios de la comarca: La Alberca, Mogarraz, San Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar y Garcibuey. Estas rutas digitales permiten a los usuarios explorar los encantos de la zona a través de mapas interactivos, galerías fotográficas y vídeos explicativos, ofreciendo una experiencia inmersiva tanto desde casa —para planificar una futura visita— como directamente en el lugar, utilizando el teléfono móvil como guía personal.

Los contenidos incluyen información detallada sobre las tradiciones locales (como el bordado serrano y la arquitectura serrana), así como sobre la fauna, flora y aves características del entorno. El objetivo de la iniciativa es acercar el patrimonio cultural y natural de la Sierra de Francia a turistas y vecinos de una forma accesible, didáctica y enriquecedora, ampliando la experiencia antes, durante y después de la visita.

Las visitas virtuales ya están disponibles en línea, en páginas oficiales y en códigos QR distribuidos por los municipios. Con esta propuesta innovadora, el Programa Mixto “Destino Sierra” refuerza su compromiso con la divulgación del patrimonio serrano y la adaptación de sus recursos a las nuevas herramientas digitales.