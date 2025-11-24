La DGT mantiene cortada al tráfico la DSA-191 a la altura de Candelario

La nieve y el hielo continúan generando problemas en la red viaria de Castilla y León. Durante este lunes, la provincia de Salamanca mantiene una de sus carreteras principales, la DSA-191, cerrada al tráfico por estos motivos. La vía, situada en el entorno de la localidad de Candelario, permanece en el nivel negro de la Dirección General de Tráfico (DGT) desde el pasado viernes, 21 de noviembre.

Según la información recogida a través de la DGT, la carretera DSA-191, a la altura de Candelario, sigue completamente intransitable y clausurada al tráfico en ambos sentidos. Esta es la única vía de la provincia de Salamanca que se mantiene en la situación de cierre total, lo que supone importantes dificultades de acceso para la zona.

Esta situación forma parte de un panorama más amplio en la Comunidad, donde tres carreteras de la provincia de Burgos también se encuentran en el mismo nivel de restricción. Concretamente, se trata de la BU-570 en Espinosa de los Monteros, la BU-571 en el Portillo de la Sía y la BU-572 en el Puerto de Lunada.