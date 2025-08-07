Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde por discrepancias con sus compañeros

La alcaldesa de Villanueva del Conde, Miriam Agreda Ruano, ha presentado su dimisión y renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la localidad serrana. El motivo, según fuentes cercanas al Ayuntamiento, habría sido el enfrentamiento abierto con sus compañeros de partido, España de Vaciada, que habría llegado a un punto de no retorno y que habría hecho que la alcaldesa, antes de presentar su renuncia, hubiera cesado a su teniente de alcalde.

La renuncia, que se habría formalizado hace unas semanas, cambiará la conformación de los grupos municipales en el Consistorio. En Villanueva del Conde España Vaciada había logrado cuatro concejales frente a uno del PP. En la localidad la votación se realiza mediante listas abiertas, es decir, se elige a los cinco concejales que más votos consiguen. Esto hace que, tras la renuncia de Miriam, el siguiente más votado habría sido un concejal del PSOE que ha renunciado a entrar, por lo que el siguiente más votado es del PP. Esto hará que, una vez se celebre el pleno extraordinario que permitirá que tome posesión el concejal entrante, Ainara Martín, la corporación quedará con tres ediles para España Vaciada y dos para el Partido Popular.

Hasta que eso suceda, el alcalde en funciones es José Luis López Rodríguez.