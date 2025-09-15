Los disfraces y carrozas desfilan en San Esteban de la Sierra en una tarde donde torea Francisco Montero

San Esteban de la Sierra que encara este lunes su último día de fiestas, se ha despedido a lo grande con los disfraces y carrozas que han desfilado en el municipio antes de la salida de los astados de El Puerto de San Lorenzo. Un festival taurino que cada año se organiza y que se vale de la plaza del pueblo como un coso improvisado.

San Esteban de la Sierra, desfile de carrozas y disfraces

Para la ocasión ha sido el matador de toros de Chiclana de la Frontera, Francisco Montero, el encargado de lidiar y dar muerte a las reses de esta ganadería charra que ha sido todo un aliciente este 15 de septiembre, donde los vecinos han ido a buscar a los bravos hasta El Puerto de la Calderilla para después protagonizar el desenjaule de los toros y el encierro en los chiqueros.

San Esteban de la Sierra, festival taurino sin picadores

El gaditano ha cortado cuatro orejas y un rabo tras transmitir mucha seguridad ante dos erales de El Puerto de San Lorenzo muy bien presentados. "Ha sido un festejo que hemos disfrutado todos", ha destacado Antonio Labrador, alcalde de San Esteban de la Sierra, en unas declaraciones ofrecidas a este medio.