Garcibuey, entre los galardonados en los Premios Fuentes Claras de la Junta

A través de los Premios Autonómicos Fuentes Claras, la Junta busca galardonar la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y León. Por eso, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio presta atención a aquellos proyectos que defienden los valores medioambientales, sociales y económicos en la Comunidad. En 2025, Salamanca ha recibido uno de los siete concendidos, tal y como informa la agencia Ical.

Ha sido el Ayuntamiento de Garcibuey el que ha recibido tal condecoración; en concreto, la localidad salmantina se ha alzado con el segundo. La Junta ha teniendo en cuenta el buen hacer del equipo municipal en cuanto a su proyecto de naturaleza y turismo sostenible. Este reconocimiento viene dotado de una bonificación económica de 3.000 euros.

Los Premios Fuentes Claras se celebran desde el año 2000 y, en esta ocasión, han sido 34 los proyectos presentado a la convocatoria. Desde la creación de estos reconocimientos, se han presentado hasta 421 proyectos, de los que han sido reconocidos con algún galardón 160 proyectos.