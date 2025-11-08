Herguijuela de la Sierra celebrará la III Marcha con Diego el próximo 7 de diciembre

Diego convive con un cáncer cerebral desde que cumplió un año. Por eso, desde hace ya cuatro años, su familia organiza la Marcha con Diego, con un objetivo claro: visibilizar la enfermedad y obtener fondos destinados a la investigación contra el cáncer infantil.

Herguijuela es el pueblo de Adela, madre de Diego, y también un escenario inmejorable en el corazón de la sierra de Francia para acoger este evento cada diciembre. El último año fue todo un éxito, con unos 500 participantes y más de 15.000 euros recaudados para la asociación Asión (Asociación Infantil Oncológica de Madrid).

Adela insiste en que “Diego ahora está bien, pero hay niños que ni siquiera están ya. Todos tienen derecho a que exista un tratamiento para su tipo de tumor, la investigación es la única solución para terminar con el cáncer. No sé trata de dar voz, sino de revolucionar conciencias removiendo corazones. Acabar con el cáncer es cosa de todos".