Indignación por el abandono y la suciedad en el Santuario de la Peña de Francia

La Peña de Francia, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Salamanca, atraviesa un preocupante estado de abandono que ha despertado la indignación de vecinos y turistas. El santuario, famoso por sus vistas panorámicas y su valor histórico-religioso, presenta un deterioro visible que amenaza con empañar su atractivo.

Santuario en la Peña de Francia 2

Quienes se acercan hasta la cima se encuentran con capillas cubiertas de suciedad, carteles informativos rotos o ilegibles, miradores en mal estado, fuentes destrozadas y cubiertas que se están desplomando. Una situación que, según los denunciantes, lleva tiempo empeorando sin que se adopten medidas efectivas.

Santuario San Andrés de la Sierra de Francia

Este enclave, que atrae a miles de visitantes cada año, no solo tiene un valor cultural y religioso incalculable, sino que también constituye un motor para el turismo local. La falta de mantenimiento pone en riesgo su conservación y su potencial económico. Los ciudadanos esperan que las administraciones actúen cuanto antes para devolver a la Peña de Francia el esplendor que merece.