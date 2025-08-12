Indignación por el abandono y la suciedad en el Santuario de la Peña de Francia
Vecinos y visitantes denuncian el deterioro del santuario y reclaman una actuación urgente para preservar este emblema histórico
La Peña de Francia, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Salamanca, atraviesa un preocupante estado de abandono que ha despertado la indignación de vecinos y turistas. El santuario, famoso por sus vistas panorámicas y su valor histórico-religioso, presenta un deterioro visible que amenaza con empañar su atractivo.
Quienes se acercan hasta la cima se encuentran con capillas cubiertas de suciedad, carteles informativos rotos o ilegibles, miradores en mal estado, fuentes destrozadas y cubiertas que se están desplomando. Una situación que, según los denunciantes, lleva tiempo empeorando sin que se adopten medidas efectivas.
Este enclave, que atrae a miles de visitantes cada año, no solo tiene un valor cultural y religioso incalculable, sino que también constituye un motor para el turismo local. La falta de mantenimiento pone en riesgo su conservación y su potencial económico. Los ciudadanos esperan que las administraciones actúen cuanto antes para devolver a la Peña de Francia el esplendor que merece.
