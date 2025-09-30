La Junta invierte 1,5 millones para reforzar la carretera a la Peña de Francia y garantizar la seguridad en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha obras de emergencia en la carretera SA-203, la vía que conecta la SA-201 con la Peña de Francia, con una inversión superior a 1,5 millones de euros. El proyecto, que se extenderá hasta 2026, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y proteger la calzada frente a desprendimientos, erosión y condiciones climatológicas adversas.

La SA-203, con unos 15 kilómetros de recorrido y dos carriles de 3 metros, es uno de los itinerarios turísticos más visitados en el sur de Salamanca. Su trazado atraviesa zonas de montaña con canchales y flujos de derrubios, donde el viento, las nevadas y las heladas provocan frecuentes desprendimientos.

Las obras incluyen el recrecido y construcción de muros de mampostería, la estabilización de la plataforma mediante micropilotes, el hormigonado de bermas, la recolocación de barreras de seguridad y el repintado de la señalización vial, garantizando un tránsito seguro para vehículos y turistas.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, explicó que la actuación es “compleja debido a la orografía de la vía, que salva 700 metros de desnivel, pero fundamental para proteger a los conductores y visitantes que recorren esta carretera turística de Salamanca”.

La SA-203 soporta un tráfico medio de 395 vehículos diarios, con picos en temporada turística y cierres temporales en condiciones climatológicas adversas. La actuación forma parte de un plan de inversiones en carreteras de Salamanca que supera los 6,3 millones de euros este año, incluyendo mejoras en firmes, señalización y travesías urbanas.

Con estas obras, la Junta refuerza la seguridad de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Castilla y León, combinando la conservación de la infraestructura con la protección del Parque Natural Las Batuecas – Peña de Francia, garantizando la sostenibilidad del entorno natural y la seguridad de los visitantes.