Monsagro planta mil robles y fresnos para recuperar su paisaje del incendio de 2022

Monsagro sufrió en el año 2022 un gran incendio con el resultado de más de ocho mil hectáreas calcinadas. Desde entonces el paisaje ha ido perdiendo su negrura, aun cuando el arbolado está ausente. Una capa leve de jaras, brezos y carquesias cubre las lomas que amparan al río Agadón. El tramo alto de este río está declarado Reserva Natural Protegida y desde hace tres años el Ayuntamiento de Monsagro y la Fundación Tormes-EB realizan un seguimiento del estado de sus aguas y de la recuperación de la flora y la fauna del lugar.

Con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación del monte, el ayuntamiento de Monsagro junto con la Fundación Tormes – EB y el Colectivo Bellotero de la Facultad de Biología han organizado una actuación de voluntariado durante los días 22 y 23 de noviembre. Durante estos días, treinta y cinco voluntarios estarán llevando a cabo la plantación de 700 robles y 300 fresnos en una de las laderas del río. Esta intervención forma parte del proyecto de investigación en torno a las Reservas Naturales Fluviales que la fundación desarrolla gracias a la colaboración de Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

A esta intervención se unirán en los próximos días los vecinos de la localidad, para plantar 600 castaños lo que hará un total de 1600 nuevos árboles. Esta acción permite revegetar la zona e ir cerrando las heridas en el paisaje. Se inician así las primeras fases para que este hermoso ecosistema serrano vuelva a poblarse de las fauna y flora propia. Unido a este trabajo, también se interviene en la zona del Jardín Botánico con el fin de retirar restos de ramas y leñas en prevención del riesgo de incendios.

Los voluntarios van a conocer, a través del programa de ciencia ciudadana, la importancia de los usos tradicionales de las plantas de la zona y su empleo en el ámbito culinario. De igual modo serán testigos de sus valores geológicos. Monsagro cuenta con un espacio expositivo de referencia en España como es el Museo de los Mares Antiguos.

Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la colaboración entre entidades públicas y privadas junto a la participación vecinal y universitaria permite avanzar en la recuperación de los daños producidos por los incendios. Aun queda mucho por hacer y muchas necesidades pendientes. Desde las entidades organizadoras y participantes se solicitan las ayudas necesarias para devolver el paisaje a los vecinos de Monsagro, íntimamente relacionado con su identidad cultural.