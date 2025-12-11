Las Eras de Monsagro ya son Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Etnológico tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta, que ha delimitado un área de protección para este espacio. Las eras circulares y empedradas tienen un carácter singular en la localidad por su número y configuración. Su existencia está documentada desde el siglo XVIII. El espacio lo constituyen una treintena de eras circulares, empedradas con lanchas y lajas de piedra que están rodeadas por muros de piedra en seco que están rematados con otras lanchas que se colocan en un sentido diagonal, con la mayor abertura hacia lo alto, con el fin de que la mies no rebasara el límite de la era.

Las eras se ubican junto al pueblo, en su parte baja, y se adaptan al relieve descendente del monte hacia el río Agadón. De este modo, unas se van sobreponiendo sobre otras, de manera escalonada. Se acomodan perfectamente al paisaje de ladera en el que están enclavadas, ya que se trata de realizaciones aterrazadas, constituyendo bancales llamados paredones, círculo a círculo, hasta configurar un conjunto que desde el aire tiene un aire castreño.

Su función ha sido la de realizar la trilla del cereal, así como la limpia y separación del grano de la paja, antes del almacenamiento en la propia casa familiar de cada campesino. La última vez que se usaron para este fin fue en 1998.

El terreno en el están ubicadas es municipal, aunque los vecinos tienen un derecho de uso que se heredaba de generación en generación y que es lo que ha hecho que la eras se hayan conservado tan bien.

Además del bien etnográfico la localidad cuenta con otras manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial ya que las trillas también fueron escenario de cantes y bailes, y hoy en día perdura esta vertiente inmaterial, con el llamado Día de la Trilla promovido desde hace unos años por el Ayuntamiento, en el que se rememoran las actividades del pasado que tenían lugar en las eras. Las eras son reflejo de la identidad social y cultural del mundo rural y constituye un testimonio excepcional de las formas de vida de nuestros antepasados hasta hace pocas décadas. Son muestra de la antropización del medio natural, de la adaptación del hombre a un entorno del que extraía, con esfuerzo y sabiduría, lo necesario para vivir. El uso de la piedra y la tierra, trabajadas con sencillez y belleza, ha creado este conjunto cuya protección y conservación es imprescindible para su conocimiento por parte de las generaciones futuras.