La nieve vuelve a hacer acto de presencia en la provincia de Salamanca

El aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal Meteorológica en el sur de la provincia de Salamanca se ha hecho efectivo en la tarde de este viernes.

La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en la zona sur de Salamanca, especialmente en la zona de la Sierra de Francia y en pueblos como Cortos de la Sierra, Tamames, Navarredonda, Las Veguillas, Vecinos…

El aviso amarillo por acumulación de 5 cm de nieve de la AEMET se mantiene hasta las 21:59 horas de este viernes y se siguen esperando nevadas en cotas mínimas de 900 metros.