Nueva moción de censura contra una alcaldesa del PP en un pueblo de la Sierra de Francia

Segunda moción de censura en quince días en la provincia. Si a finales de julio el PSOE registró una moción de censura contra el alcalde de Béjar, que ya ha sido destituido de su cargo, ahora hace lo mismo en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP, Elena Nieto, con el objetivo de acabar con “la desastrosa y caótica gestión que está llevando a cabo, más bien ausencia total de gestión, al frente del Consistorio desde el primer minuto que tomó posesión del cargo", según consta en el escrito presentado donde se justifica la moción.

Una moción que vuelve a sorprender en un municipio en el que las últimas elecciones ya tuvieron sorpresa ya que Elena Nieto fue nombrada en 2023 alcaldesa gracias al voto de un concejal socialista que, por discrepancias con los otros dos ediles del PSOE, votó a su favor. En el Ayuntamiento el PSOE había logrado tres concejales y el PP dos. Ahora, los mismos tres concejales del PSOE, han firmado la moción de censura que cambiará el color del Ayuntamiento de la localidad.

En un comunicado de prensa, el PSOE asegura que “la situación del municipio es insostenible” y añaden que no se han prestado servicios esenciales de forma adecuada. "Las únicas inversiones que ha hecho desde el comienzo de la legislatura han sido las que heredó de la anterior Corporación tras poner como ejemplo que durante sus más de dos años de mandato ha sido “incapaz” de presentar para debate y aprobación los presupuestos municipales", continúan.

Los concejales firmantes que suscriben la moción de censura proponen al concejal del PSOE, Ángel Fernando Castaño, como alcalde en sustitución de la actual alcaldesa, proposición que ya ha sido registrada y que se debatirá en Pleno fechado para el próximo 21 de agosto.