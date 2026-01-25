Padres del colegio de La Alberca denuncian la avería de su calefacción y la falta de información del Ayuntamiento al respecto

Los padres de los alumnos del CEIP Sierra de Francia, el colegio de La Alberca, denuncian la situación actual de la escuela con respecto a la calefacción.

Tal y como explican a SALAMANCA24HORAS.COM, el pasado viernes 23 de enero, a primera hora de la mañana, cuando llevaron a sus hijos a clase se encontraron con que había "un fortísimo olor a gasoil". "Nos comentaron que era un pequeño fallo en la caldera y que se solucionaría, pero que de momento no había calefacción", cuentan.

Pero a lo largo de la mañana, la información que se les trasladaba desde el centro iba a más. Se les explicaba que no sabían cuándo iría el técnico ni cuándo este podría solucionar la avería. También se les reconocía que, aunque el Ayuntamiento les había llevado calefactores, hacía frío, así como se les informaba de que la empresa del comedor no autorizaba que se utilizara la comida hasta realizar una inspección que asegurase seguridad para cocinar, por lo que a los niños se les darían bocadillos y fruta; además, se les avisaba de que sí que se les cobraría esa comida, al sí ofrecerse el servicio.

Toda esta situación no ha quedado solo a cosa del pasado viernes. Este domingo 25 de enero, un técnico se ha pasado por el colegio, pero no ha conseguido restablecer con normalidad la calefacción.

De esta manera, la información con la que cuentan los padres de cara a las clases de sus hijos este lunes 26 es muy similar a la previa al fin de semana: "Aún no hay calefacción, no se ha solucionado la avería y no sabemos si es seguro llevar a nuestros hijos al colegio".

Los padres denuncian que "no hay ninguna comunicación oficial por parte del Ayuntamiento de La Alberca (se trata de un edificio municipal, por lo que le corresponde su mantenimiento)", a al vez que señalan que "los profesores, los pobres, están intentando darnos la información que tienen", puesto que son ellos los que se han puesto en contacto con las familias de los menores.