El parque natural Las Batuecas–Sierra de Francia, entre los diez espacios naturales protegidos de Castilla y León que renueva su acreditación 'Q Calidad Turística'

Castilla y León ha revalidado su liderazgo en el turismo de naturaleza de calidad. El Comité de Evaluación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha comunicado a la Junta la renovación de la marca 'Q Calidad Turística' en los diez espacios naturales protegidos de la Comunidad que ya contaban con esta distinción. Con ello, Castilla y León se consolida como la autonomía con más áreas naturales certificadas de España.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio confirma que esta renovación se logra tras superar con éxito la auditoría del sistema de calidad. Este logro reafirma el "compromiso con la excelencia" en la gestión, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios ofrecidos a los visitantes. El sello Q reconoce la gestión eficiente, la accesibilidad, la información al visitante y la firme apuesta por el desarrollo sostenible y la conservación.

En el caso de Salamanca, es el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia el que ha renovado oficialmente el prestigioso sello 'Q Calidad Turística', distinción que avala la calidad en la gestión, la sostenibilidad y los servicios ofrecidos a los visitantes.

Además del parque salmantino, otros enclaves han revalidado su certificación:

Burgos: Los Monumentos Naturales Monte Santiago y Ojo Guareña.

Soria: El Parque Natural Cañón del Río Lobos.

Segovia: Los Parques Naturales Hoces del Río Duratón y Hoces del Río Riaza.

Palencia: El Parque Natural Montaña Palentina.

León: El Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.

Ávila: El Parque Regional Sierra de Gredos, junto con la Reserva Natural Valle de Iruelas.

La entrega oficial de los diplomas se realizará en enero del próximo año, durante la tradicional 'Noche de la Q' que se celebrará en Madrid, un evento que reconoce la excelencia en el sector turístico nacional. La marca Q Calidad Turística se obtiene tras superar ciclos continuados de auditorías anuales, asegurando un proceso de mejora continua.