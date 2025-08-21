Prospera la moción de censura en Santibáñez de la Sierra, el socialista Fernando Castaño es el nuevo alcalde

El PSOE ya gobierna en Santibañez de la Sierra tras prosperar la moción de censura presentada por el PSOE en la localidad. El nuevo alcalde, Fernando Castaño ha logrado el apoyo de los concejales del PSOE y. por tanto, la mayoría del pleno.los socialistas han argumentado su moción alegando falta de proyectos y de cumplimiento del programa alto que ha rebatido la ya ex alcaldesa de la localidad que ha asegurado que en estos años se han ejecutado más de 50 proyectos y ha calificado la moción como "injusta y sin sentido".

Salamanca24horas. com ampliará esta información.