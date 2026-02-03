Así ‘ruge’ el río Alagón y Huebra tras la crecida del caudal a su paso por San Esteban de la Sierra y Gallegos de Huebra

El río Alagón ha aumentado considerablemente su caudal durante estos días a raíz de las lluvias que han caído en la provincia charra, lo que ha dejado espectaculares imágenes como las del río Alagón bajando fuerte y tronando con fuerza por las rocas de San Esteban de la Sierra.

Y es que si algo tiene la provincia charra, es que deja impregnada en la retina de sus visitantes grandes imágenes, como puede llegar a ser el Pozo de los Humos que tantos turistas atrae a lo largo del año, sobre todo en estas fechas.

De este modo, la región salmantina demuestra que su naturaleza es de las mejores de España, además de mostrarle al mundo el gran catálogo paisajístico.

Durante el día también se han apreciado las subidas de otros ríos como el Huebra en la zona de Gallegos de Huebra o el arroyo de los Cuernos que ha dejado una maravillosa estampa en el Pozo Airón.